В Свияжске откроется выставка «Система ограждений», посвященная политическим репрессиям

В четверг, 15 декабря, в Свияжске откроется выставка «Система ограждений», организованная совместно с Пермским музеем современного искусства. Эта выставка станет первым результатом сотрудничества двух музеев, рассказала «Татар-информу» руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

Выставка представит вниманию публики произведения графики — эстампы в технике сухой иглы 33-летней художницы Анны Андржиевской из Санкт-Петербурга. На одноименной выставке в Перми было показано восемь серий работ, однако в Свияжске экспозиция будет расширена до девяти графических серий, что позволит полнее раскрыть идею авторов.

Проект посвящен советской исправительно-трудовой колонии «Пермь-36» (ныне превращена в музей). Актуальными темами «Системы ограждений» стали границы свободы и политические репрессии. Эти темы особенно значимы для Свияжска, который был местом заключения в период политических репрессий 1930–1940-х годов.

Современный подход проявлен в нестандартном дизайне выставки, ее организационном решении, органично дополняющем графику Андржиевской. Экспозиция разделена на ряд камерных пространств, образующих подобие лабиринта и отсылающих к различным лагерным объектам: карцеру, штабу и другим помещениям.

Выставка вошла в лонг-лист премии Сергея Курехина в номинации «Лучший кураторский проект» за 2020 год.

Экспозиция будет размещена в выставочном зале «Старая водонапорная башня», ее двери будут открыты до 26 января.