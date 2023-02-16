В Свияжске откроется выставка с экспонатами из коллекции Музея истории ГУЛАГа

16 февраля в Музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» состоится открытие выставки «Язык [не]свободы» из фондов Музея истории ГУЛАГа. Экспонаты — личные вещи, предметы быта и орудия труда заключенных — гости увидят впервые. На выставке также будет представлена машинописная версия словаря Леонида Городина 1960-х годов о лагерном жаргоне. Об этом «Татар-информу» рассказала начальник пресс-службы «Острова-града Свияжск» Юлия Нуреева.

В основу выставки «Язык [не]свободы» лег словарь лагерной лексики, который бывший заключенный ГУЛАГа Леонид Городин составлял на протяжении 20 лет.

Работа Городина получила высокую оценку лингвистов и филологов, в том числе Дмитрия Лихачева, но так и не увидела свет в печатном варианте при жизни автора. В 2021 году Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти издали словарь в авторской редакции.

Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов говорит, что уголовный жаргон начал формироваться еще в условиях царской каторги, однако получил массовое распространение из-за ГУЛАГа — системы исправительно-трудовых лагерей во времена СССР.

С 1930 по 1956 год через лагеря, колонии и тюрьмы прошли около 20 млн человек. На протяжении этих 27 лет осужденные по политическим мотивам существовали бок о бок с преступным миром в особой языковой среде, неотъемлемой частью которой был лагерный жаргон.

Выйдя на свободу, бывшие заключенные продолжали использовать в речи слова и выражения из лагерной лексики, некоторые из них со временем стали нормой разговорного русского языка. Так, в обычной речи оказались слова «тусовка», «вкалывать», «шарашка», «кемарить» и многие другие.

Свияжск станет шестым городом, в котором будет экспонироваться выставка «Язык [не]свободы». Ее уже увидели жители Москвы, Екатеринбурга, Казани, Архангельска и Кириллова (Вологодская область).