В Свияжске откроется выставка с артефактами кожевенного ремесла двух музеев-заповедников

В пятницу, 20 декабря, состоится открытие выставки «Средневековое кожевенное ремесло: от Великого Новгорода до Свияжска», созданной музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» совместно с Новгородским государственным музеем-заповедником. Как рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы татарстанского музея-заповедника, это его первое сотрудничество с Новгородским музеем.

Выставка раскроет тему развития средневекового кожевенного ремесла, покажет многообразие видов изделий из кожи.

Экспонаты выставки — предметы археологии XI–XV веков из собрания Новгородского музея-заповедника и XVI–XVIII веков из фондов музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Большинство новгородских артефактов впервые будут представлены для посетителей в другом городе.

Великий Новгород с его культурным слоем глубиной от шести до девяти метров — эталонный археологический памятник, где открыты целые кварталы средневекового города. Горожане носили хорошо сшитую кожаную обувь и любили использовать искусно украшенные изделия из кожи: сумки, кошельки, разнообразные чехлы и многое другое.

Новгород Свияжский (позднее — Свияжск) был основан в 1551 году, и уже на начальном этапе существования в нем возникла интенсивная ремесленно-хозяйственная жизнь. В торговых рядах на посаде в то время располагалось до пяти сапожных лавок. Во влажном культурном слое Свияжска хорошо сохранились предметы из органики, в том числе кожаные.

Посетители выставки смогут познакомиться с историей использования кожи от выделки шкуры до готового изделия, проследить развитие ремесла кожевенника и сапожника. Многие из предметов были собраны из фрагментов умелыми руками реставраторов.

Выставка пройдет благодаря региональному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура» (как и другие нацпроекты в их нынешнем виде, воплощается в жизнь начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина). Двери экспозиции будут открыты до 5 марта.