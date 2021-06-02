Свияжск примет выставку «Приключения голландской плитки XVIII века» из фондов Эрмитажа

В выставочном зале «Старая водонапорная башня» острова-града Свияжск 6 июня откроется выставка «Приключения голландской плитки XVIII века из собрания Эрмитажа в Королевстве Нидерланды XXI века». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Расписная фаянсовая бело-голубая плитка давно стала одним из легендарных брендов Нидерландов. В Россию, в Санкт-Петербург, эти плитки попали в начале XVIII века по воле Петра I. На изображениях этих плиток можно увидеть морские и деревенские пейзажи, подъемные мостики с башенками, мельницы, конькобежцев, античные и библейские сюжеты.

Сотрудники Государственного Эрмитажа осуществили путешествие-экспедицию, чтобы найти параллели между изображениями на плитках XVIII века и сегодняшней жизнью Нидерландов. Идею поддержали в Генеральном консульстве Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге.

Итогом исследования стала эта выставка. В экспозиции будут представлены экспедиционные фотографии Юрия Молодковца, художника-фотографа Государственного Эрмитажа, и подлинные голландские плитки из коллекций Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх» (Санкт-Петербург) и музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Большая часть экспонатов датируется XVIII столетием. Особый интерес представляют фрагменты плиток первой трети XVII века. Масштабный формат постеров позволит посетителям оценить великолепие мельчайших деталей старинных артефактов. Уделено внимание и технологии производства знаменитых бело-голубых плиток — в экспозицию включен специальный комплекс, который демонстрирует этапы работы художника, а также плитки со следами брака.

Инициатором выставки стал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

«Забрал из Санкт-Петербурга материалы выставки про „приключения голландской плитки“. Узнал о ней на конференции по средневековой керамике, на которую меня пригласила давний друг нашего музея и энтузиаст изразцового дела Светлана Измаиловна Баранова. Выяснилось, что в создании выставки непосредственное и горячее участие принимал другой давний друг нашего музея, замечательный фотограф и певец светотеней Эрмитажа, а также Санкт-Петербурга <...> Юрий Молодковец. Совсем скоро, в начале июня, откроем выставку в Свияжске!» — написал он на своей странице в соцсети Instagram.

Проект сопровождается специальной кураторской лекционной программой. 6 июня, после официального открытия выставки, состоятся лекции «Технология производства и проблемы атрибуции архитектурной керамики» (спикер — Константин Лихолат, директор Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх») и «Русская архитектурная художественная керамика». Кандидат искусствоведения, заместитель директора Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх» Анастасия Долгова представит обзор русской архитектурной художественной керамики, основные вехи ее истории и направления развития.



Лекционная программа будут продолжена в Казани 7 и 8 июня.

«Выставка в Свияжске будет открыта до 29 августа», — уточнили в музее-заповеднике.

Фотографии предоставлены музеем-заповедником «Остров-град Свияжск».