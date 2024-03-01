В Свияжске откроется выставка, посвященная юбилейной дате воссоединения Крыма с Россией

Сегодня, в первый день весны, в Музее истории Свияжска состоится открытие выставки «Путешествие по Крыму» из фондов Музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Всего будет представлено девять экспонатов, рассказала «Татар-информу» начальник острова-града Юлия Нуреева.

Напомним, 18 марта 2024 года будет отмечаться День воссоединения Крыма с Россией – 10 лет назад в эту дату был подписан договор о принятии в состав РФ Республики Крым.

«В фондах Музея-заповедника „Остров-град Свияжск“ имеется относительно небольшая, но ценная коллекция картографических, изобразительных и других материалов, связанных с Крымом», — отметила собеседница агентства.

Зрители смогут увидеть печатное «Известие о воинских действах против турок и татар сего 1736 года» из приложения к газете «Санкт-Петербургские ведомости»; книгу Уильяма Рассела, корреспондента знаменитой лондонской газеты The Times; литографии по рисункам английского художника У. Симпсона из альбома «Театр военных действий на Востоке Уильяма Симпсона» и другие.

Выставка «Путешествие по Крыму» расскажет об истории полуострова, когда в результате военно-политического противоборства России с Крымским ханством и Турцией он был присоединен к Российской империи.

В последствии он стал Таврической губернией, важным военно-стратегическим узлом, базой Черноморского флота (в Севастополе), регионом развития виноградарства и виноделия, позднее привлекательным черноморским курортом и местом культурного туризма.

Выставка будет работать по 29 апреля.