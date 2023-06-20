«По ту сторону музея»: в Свияжске откроется выставка о превращении предметов в экспонаты

С 21 июня в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» в выставочном зале «Старая водонапорная башня» будет работать выставка «По ту сторону музея», приподнимающая перед зрителями завесу тайны над той частью работы музейщиков, которая обычно скрыта от посторонних глаз. Об этом «Татар-информу» рассказали в музее-заповеднике.

«Это выставка о том, как музейный предмет становится экспонатом. Чаще всего посетитель видит только публичную сторону музейной институции. Человек встречается со смотрителями, с выставкой, с экскурсоводом — в полной уверенности, что это и есть весь музей. Но это только вершина айсберга. Музей — сложный организм, подавляющая часть работы которого не видна посетителю. Она полна тайн и открытий, заблуждений и поиска новых научных подходов. Экспозиция подготовлена совместно с Самарским литературным музеем при участии Музея модерна», — пояснила начальник пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

Первая часть выставки расскажет о тщательной документации исследовательской работы с предметами из фондов Свияжского музея-заповедника — начиная от сбора первичных данных и архивных изысканий и заканчивая экспериментами и реконструкциями.

Вторая часть выставки посвящена пути, который проходит музейный предмет. Посетители выставки узнают, как он попадает в музейные фонды, какие манипуляции совершают с ним музейные сотрудники и как он становится экспонатом.

Двери выставки будут открыты с 21 июня по 26 июля.