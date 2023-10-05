В Свияжске откроется выставка о феномене сна

В субботу, 7 октября, в музее истории Свияжска откроется выставка «Сны с другого берега», которая расскажет зрителям о феномене сна в культуре народов Среднего Поволжья, а также об его интерпретации в изобразительном искусстве.

На этой выставке кураторы попробовали совместить в едином пространстве материальное и нематериальное культурное наследие феномена сна народов Среднего Поволжья: предметы быта, которые использовались в процессе сна, и связанные с ним обычаи.

«Такая выставка проводится впервые, это проект искусствоведа Луизы Низамовой, она и курирует его. Выставка будет интересна для широкого круга — художников, интересующимся декоративно-прикладным искусством, интересующимся темами фольклора, выдумок, фантазии, современным искусством», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы острова-града Юлия Нуреева.

Выставка разделена на три части: «До сна», «Во время сна» и «После сна». Первая познакомит зрителя с мифологическими представлениями о сновидениях у народов Среднего Поволжья. Вторая погрузит в сон народными колыбельными. Третья расскажет, как толковали сновидения наши предки.

По словам собеседницы агентства, гостям выставки будет представлена отдельная зона для прослушивания колыбельных разных народов. Колыбельные записаны разными проектами («Арзамас», «Гусьгусь» и «Яндекс Путешествия»), они предоставили музею право использовать их в экспозиции.

«Всего на выставке будет представлено около 100 экспонатов — это картины, фотографии, разнообразные атрибуты сна, специально подобранные из коллекций разных музеев, и, конечно, книги. Во время проведения выставки мы организуем лекцию этнографа и антрополога Никиты Петрова из Москвы. Ученый расскажет об экспедиции, в которой он записывал рассказы о сновидениях», — добавила Юлия Нуреева.

Начало запланировано на полдень. Двери выставки будут открыты до 17 декабря 2023 года.