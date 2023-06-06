В Свияжске откроется крупная межрегиональная выставка о державной геральдике России

10 июня в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» откроется выставка «Орел — птица царская. Державная геральдика России», подготовленная в рамках проведения одноименного реставрационного фестиваля «Орел — птица царская».

«Это одна из крупнейших сборных межрегиональных выставок в Свияжске в этом году. В ее подготовке приняли участие 8 культурных и образовательных учреждений. В экспозиции широко представлены предметы, связанные с гербом России, самый ранний из них датируется XVII веком», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

Выставка расскажет об истории российского герба, формах и принципах его использования в различных сферах жизни общества. Экспозиция включает нескольких разделов, раскрывающих различные аспекты феномена геральдического орла в российской культуре.

В первом разделе гости узнают об истории российского герба как царского, а затем императорского символа, этапы его изменений. Экспонаты этого раздела — гравюры, нумизматика (монеты и бумажные деньги), документы на гербовой бумаге, коронационные сувениры, книжные памятники XVII — начала XX веков.

Тема второго раздела — гербовый орел в культуре современной России. Здесь экспонируются художественные открытки, набор «исторических» елочных игрушек с изображениями российских гербов с конца XV века до современности.

Третий раздел посвящен теме отражения государственного герба в декоративно-прикладном искусстве. Основное внимание в этом разделе и в целом на выставке уделяется образу геральдического орла в изразцовом искусстве.

Главным экспонатом является четырехизразцовое рельефное полихромное клеймо с изображением геральдического двуглавого орла 1690-х годов из Андреевского монастыря в Москве.

Также экспонируются изразцы XVII — XVIII веков из фондов Института археологии РАН, Музея-заповедника «Остров-град Свияжск», частных коллекций. Комплекс дополнен предметами керамики и стекла Государственного Исторического музея.

Выставку можно будет посетить до 3 сентября этого года.

Фотографии экспонатов предоставлены музеем-заповедником «Остров-град Свияжск»