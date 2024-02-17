В Свияжске откроется выставка к 75-летию со дня рождения Рашита Сафиуллина

В Художественной галерее Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» 29 февраля откроется после расширения экспозиция работ Рашита Сафиуллина. Обновленная экспозиция готовилась к 75-летию со дня рождения художника, но, увы, стала памятной — художник скончался, совсем немного не дожив до своего юбилея. Он ушел из жизни 12 февраля.

Как рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева, в экспозиции будет представлено около 20 работ мастера. Его полотна посвящены разным сторонам свияжской жизни, его главные персонажи — мужички с помятыми лицами и судьбами, колоритные бабки, мальчишки с удочками и сам остров.

В работах художника есть и трагические размышления о Свияжске как об отражении нашей жизни вообще, и более жизнеутверждающее, радостное восприятие бытия.

В обновленной экспозиции Рашита Сафиуллина зрители увидят комплекс работ по эмали и картины художника из фондов Музея-заповедника «Остров-град Свияжск», которые ранее не демонстрировались в Художественной галерее.

«Перед моей беседкой река Свияга и остров Татариха. Вечером гости собрались на посиделки. После ужина начинается космическое представление, как у ежика в тумане, можно посчитать звезды, а когда звездопад, загадать желание. Чтобы все было долго-долго, как сейчас. Вот, еще звездочка упала. Успел?..» — говорил Рашит Сафиуллин.

Рашит Сафиуллин (1949–2024) — живописец, график, эмальер, художник книги, театра, кино и анимации, дизайнер, музейный художник. Он известен своими работами над фильмом «Сталкер». Член Союза художников России в Республике Татарстан. Родился в городе Бугульме. Окончил Казанское художественное училище (1964–1968). Многие его работы находятся в собраниях ГМИИ РТ, Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» (около 60 произведений) и частных коллекциях.