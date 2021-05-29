В Свияжске откроется выставка «Искусство портрета» из фондов музея-заповедника

В выставочном зале Художественной галереи Свияжска сегодня, 29 мая, откроется выставка «Искусство портрета». В экспозиции представлено более 30 экспонатов из фондов музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Выставка будет открыта в рамках всероссийской акции „Ночь музеев“, которая состоится в Свияжске 29 мая», — уточнили в пресс-службе.

Выставка, несмотря на свою камерность, отражает вехи истории портретного жанра в изобразительном искусстве XIX — начала XXI веков, разнообразие техник и художественных образов. Часть работ непосредственно связана со Свияжском.

В первой части экспозиции посетители музея увидят живописные портреты. Этот раздел открывают классические портреты неизвестных авторов XIX века, поступившие в музей в дар от Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан.

Особую роль на выставке сыграют произведения Евгения Голубцова и Анатолия Егорова, представителей «свияжской художественной колонии» — неформального сообщества, летнего (дачного) поселения, сложившегося в конце 1980-х годов. Художники черпали вдохновение не только в окружающей живописной природе и историко-архитектурной среде Свияжска, но и в лицах «островитян».

Второй раздел выставки включает графические произведения. Большая часть работ создана современными художниками-графиками в рамках ежегодной Свияжской арт-резиденции (существует с 2014 года) и Графического симпозиума 2013 года.

Сюжеты произведений Юрия Штапакова, Людмилы Лунц, Лейлы Фаизовой выполнены в техниках линогравюры, монотипии и ксилографии и навеяны повседневной жизнью Свияжска и колоритными образами местных жителей.

Отдельный комплекс в экспозиции составляют фронтовые рисунки Джагфара Булата (1903–1981), одного из старейших художников советского Татарстана, участника Великой Отечественной войны. В его простых и искренних карандашных зарисовках (основах будущих портретов) запечатлены образы боевых товарищей. В целом художник написал более ста портретов фронтовиков. За свое творчество в январе 1945 года мастер кисти получил военную награду — медаль «За боевые заслуги».

«Выставка интересная, разнонаправленная, посвящена свияжским живописцам. Свияжск — это место притяжения художников. Все представленные работы уникальны и индивидуальны», — отметил собеседник агентства.

Двери выставки будут открыты до 25 июля включительно.