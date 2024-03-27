В Свияжске откроется выставка фотографий с применением «жикле печати»

Фото: музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

В выставочном зале Музея истории Свияжска сегодня, 27 марта, откроется персональная выставка под названием «Ближний взгляд» фотографа-художника и путешественника Леонида Гройсмана. В открытии примет участие сам автор.

Экспозиция представит два цикла фотографий. Один из них, «Братья», посвящен жизни Свято-Троицкого скита Соловецкого монастыря на острове Анзер в Белом море.

На небольшом уединенном острове Соловецкого архипелага существует скит, основанный в начале XVII века преподобным Елеазаром Анзерским. Леонид Гройсман впервые оказался там в 2011 году и с тех пор бывает постоянно. На Анзере он соприкоснулся со скитской жизнью, участвуя в ней наравне с насельниками скита.

«Это очень красивая и эмоционально пронзительная выставка. Серия „Соловки“ выбрана потому, что история и географическое положение Соловков рифмуются со Свияжском», — объяснила «Татар-информу» начальник пресс-службы острова-града Юлия Нуреева.

Еще один цикл, «Поморский дневник», посвящен Русскому Северу — побережью Белого моря и впадающих в него рек Мезени и Онеги. Там автор бывал в разные годы, в том числе и во время экспедиции на традиционном парусно-весельном поморском карбасе по Мезени и Белому морю из села Лешуконское на Соловки.

Всего будет представлено 80 фоторабот. Для их создания автор применил технику «жикле печати» пигментными красками. Такие изображения обладают стойкостью к выцветанию и колористической глубиной, что приближает фотографию к масляной живописи.

Леонид Гройсман родился в 1962 году, сейчас он живет в Нижнем Новгороде. Фотографировать начал с семи лет — на старый ФЭД довоенного производства. Персональные выставки фотографа экспонировались в музеях и выставочных центрах Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и других городов. Работы Гройсмана хранятся в корпоративных и частных коллекциях России, Великобритании, Австрии, Германии, США.

Двери выставки будут открыты по 23 июня.