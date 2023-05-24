В Свияжске откроется стеклодувная мастерская

В музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» 27 мая запустят стеклодувную мастерскую. Ее открытие и презентация состоятся во время мероприятия «Ночь музеев в Свияжске». Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

Мастер-класс для гостей острова проведет стеклодув Валентина Ассесерова из Санкт-Петербурга.

В качестве материала для работы используются бутылки, которые собираются в специальные контейнеры для стеклянного вторсырья. Затем тара сортируется, очищается и отправляется в печь на переплавку. Печь вмещает 25 килограммов сырья — это около 40 бутылок (зависит от объема тары).

«Сейчас нам очень важно набирать как можно больше одинаковых стеклянных бутылок, чтобы мастерам было на чем учиться. Первым делом мы приступим к работе на печи для моллирования, она работает на более низких температурах, в ней необходимо запекать готовые изделия. Также можно делать модные сплющенные бутылки, которые часто используются для украшения интерьеров», — рассказала собеседница агентства.

Специальные контейнеры расположены на территории Свияжска, они установлены на музейных объектах, в зонах скопления туристов и у точек общепита. На сегодняшний день около 300 бутылок собрано и будет отправлено на переработку.

Сейчас сотрудники музея-заповедника вместе с партнером проекта — хозяйкой свияжской «стеклодувной мастерской» проходят курс обучения по работе на оборудовании. Первая серия занятий состоялась зимой, они прошли в стеклодувной мастерской на базе Музея художественного стекла в Санкт-Петербурге.

Мастерская расположилась во дворе музея истории Свияжска. В течение лета и осени сотрудники продолжат обучение стеклодувному мастерству. Проведение регулярных мастер-классов для посетителей запланировано на декабрь 2023 года.

Реализация идеи «Лезем в бутылку» стала возможной благодаря победе в конкурсе на грант Благотворительного фонда Владимира Потанина по программе «Музей без границ» на экологический художественный проект, который был разработан сотрудниками музея. Сумма гранта составила почти 3 млн рублей.