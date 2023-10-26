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В Свияжске откроется выставка художницы Голубцовой, посвященная «виноградным» натюрмортам
27 октября в выставочном зале «Старая водонапорная башня» состоится открытие персональной выставки Татьяны Голубцовой «Натюрморт. Созерцание», приуроченной к 75-летнему юбилею художника.
«С 1990-х годов Татьяна Васильевна и ее муж, известный художник Евгений Геннадьевич (1949–2021), были тесно связаны со Свияжском. Здесь они нашли для себя источник вдохновения и участвовали в создании уникальной творческой среды острова», — рассказала «Татар-информу» руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.
На выставке будут представлены около сорока работ художницы в ее любимом жанре — натюрморте. Лейтмотивом многих картин художницы является виноград. На полотне «Мой любимый виноград» центром пространства становится эта ягода.
Творчество Татьяны Голубцовой, включая ее работу «Натюрморт в голландском стиле», отражает влияние голландского натюрморта XVII века. Автор акцентирует внимание на деталях предметов, играет со светом и тенью, передает фактуру вещей, использует символику, характерную для голландских произведений.
Татьяна Голубцова — член Союза художников РТ, искусствовед, заслуженный работник культуры республики. Много лет она работала в Музее изобразительных искусств ТАССР / Государственном музее изобразительных искусств РТ.
Выставка будет открыта до 29 ноября.
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