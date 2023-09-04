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В Свияжске откроется мастерская для переводчиков репортажей Рота о его поездке в СССР
C 4 по 10 сентября в Казани и Свияжске пройдет резиденция для переводчиков «Вниз по Волге», организованная совместно с московским Домом творчества «Переделкино». Отправной точкой для проекта стал одноимённый текст австрийского писателя Йозефа Рота, который был недавно переиздан.
В течение недели шесть переводчиков с немецкого языка вместе с тьюторами полностью переведут сборник репортажей Рота, ставший результатом его поездки в СССР. Такое событие на острове-граде организуют в первый раз.
«У нас есть Свияжская художественная резиденция, формат лабораторий. А резиденция такого рода пройдет в музее-заповеднике впервые», — рассказала «Татар-информу» руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.
В рамках публичной программы резиденции в «Смене» пройдут лекции от кураторов «Переделкина».
Главный редактор и основатель издательства немецкоязычной литературы libra Александр Филиппов-Чехов поделится опытом и расскажет об основе ежедневной издательской работы. А куратор резиденции «Вниз по Волге» Ирина Алексеева поведает о роли эффективной коммуникации, которая позволяет понимать друг друга через культурные и языковые барьеры.
Итогом резиденции станет книга. Она будет презентована на Зимнем книжном фестивале «Смены» в конце этого года.
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