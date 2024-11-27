В Свияжске откроется фотовыставка Рамиля Гали «Свияжская обитель»

Фото: © Рамиль Гали

В Свияжской художественной галерее 2 декабря откроется выставка фотографий фотокорреспондента «Татар-информа» Рамиля Гали. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Фото: © Рамиль Гали

Выставка будет посвящена жизни острова-града Свияжск в 1990-е годы. На снимках Гали запечатлен малонаселенный Свияжск, отрезанный от остального мира. Тогда на острове оставались только пациенты психоневрологической лечебницы и немногочисленные жители.

Фото: © Рамиль Гали

Фотографии, которые окажутся представлены на выставке, не просто фиксируют жизнь Свияжска, а исследуют личность, ее отчуждение от общества и невозможность общения с миром. Жесткие кадры будут перемежаться мирными пасторальными пейзажами, а черно-белая палитра создаст контраст эмоций.

Фото: © Рамиль Гали

Кураторами выставки выступили сам Рамиль Гали и искусствовед Дина Ахметова, главный научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств РТ.

Фото: © Рамиль Гали

Открытие выставки намечено на 13 часов 2 декабря. Затем она будет работать вплоть до 2 февраля 2025 года по адресу: Свияжск, Рождественская площадь, д. 1а. Свияжская художественная галерея открыта для посетителей с понедельника по пятницу и в воскресенье с 9.00 до 16.30, а в субботу — с 9.00 до 19.00.