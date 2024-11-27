news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Культура 27 ноября 2024 13:05

В Свияжске откроется фотовыставка Рамиля Гали «Свияжская обитель»

Скопировать ссылку
В Свияжске откроется фотовыставка Рамиля Гали «Свияжская обитель»
Фото: © Рамиль Гали

В Свияжской художественной галерее 2 декабря откроется выставка фотографий фотокорреспондента «Татар-информа» Рамиля Гали. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Фото: © Рамиль Гали

Выставка будет посвящена жизни острова-града Свияжск в 1990-е годы. На снимках Гали запечатлен малонаселенный Свияжск, отрезанный от остального мира. Тогда на острове оставались только пациенты психоневрологической лечебницы и немногочисленные жители.

Фото: © Рамиль Гали

Фотографии, которые окажутся представлены на выставке, не просто фиксируют жизнь Свияжска, а исследуют личность, ее отчуждение от общества и невозможность общения с миром. Жесткие кадры будут перемежаться мирными пасторальными пейзажами, а черно-белая палитра создаст контраст эмоций.

Фото: © Рамиль Гали

Кураторами выставки выступили сам Рамиль Гали и искусствовед Дина Ахметова, главный научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств РТ.

Фото: © Рамиль Гали

Открытие выставки намечено на 13 часов 2 декабря. Затем она будет работать вплоть до 2 февраля 2025 года по адресу: Свияжск, Рождественская площадь, д. 1а. Свияжская художественная галерея открыта для посетителей с понедельника по пятницу и в воскресенье с 9.00 до 16.30, а в субботу — с 9.00 до 19.00.

читайте также
Рамиль Гали: «Смерть, трагедию, грязь показать легко, а смех и торжество — сложно»
Рамиль Гали: «Смерть, трагедию, грязь показать легко, а смех и торжество — сложно»
Рамиль Гали, Евгений Канаев: «В моде короткие фильмы, короткие тексты и фотографии»
Рамиль Гали, Евгений Канаев: «В моде короткие фильмы, короткие тексты и фотографии»
#рамиль гали #остров-град Свияжск #фотовыставка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100