В Свияжске обновят туристические маршруты и общественные пространства

Свияжск ждет масштабное обновление туристических маршрутов и общественных пространств. Проект благоустройства планируют реализовать в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Основная цель – сделать остров более удобным и комфортным для туристов, сохранив при этом его историческую атмосферу и духовное значение.

Планы по развитию острова обсудили во время общественных слушаний, организованных Институтом развития городов Татарстана совместно с Госкомитетом РТ по туризму, администрацией и архитекторами.

В ближайшие годы в Свияжске появятся новые элементы навигации, информационные стенды, малые архитектурные формы и санитарные зоны. Также планируется обновление ключевых туристических пространств – входной группы острова, Успенской площади и территории Рождественской площади.

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов отметил, что подобные проекты уже были реализованы в Елабуге, Болгаре и Старо-татарской слободе Казани.

«Это место федерального и, безусловно, мирового значения. Наша ключевая задача – обеспечить его ежегодное улучшение, развивая необходимую инфраструктуру», – подчеркнул он.

Одной из главных тем обсуждения стало сохранение исторического и сакрального облика острова. Жители и эксперты обратили внимание, что благоустройство должно быть максимально бережным, поскольку на территории находятся бывшие кладбища, руины храмов и места массовых захоронений периода репрессий.

В будущем на острове могут появиться специальные информационные таблички и памятные знаки, напоминающие туристам об историческом значении этих мест. Также обсуждается более деликатное оформление территорий возле храмов и руин – вместо обычных заборов предлагают использовать декоративные насаждения и ландшафтные решения.

Руководитель департамента федеральных грантов и конкурсов Института развития городов Татарстана Анна Абдулкадерова подчеркнула, что проект касается исключительно общественных пространств острова.

«Наша задача – создать комфортную, красивую и информативную среду для туристов, уважительно относясь к историческому облику и сакральному характеру Свияжска», – сказала она.

Еще одним важным изменением может стать новая организация туристических потоков. Сейчас в высокий сезон возле речного порта образуется большое скопление транспорта. Проектировщики рассматривают возможность переноса автобусных стоянок на удаленную парковку, чтобы разгрузить историческую часть острова.

Планируется обновление и городской инфраструктуры. Новые ограждения собираются делать более долговечными, используя металлические элементы вместо быстро разрушающихся деревянных конструкций.

При этом жители Свияжска отмечают, что развитие острова не должно ограничиваться только туризмом. По их мнению, вместе с благоустройством необходимо развивать социальную инфраструктуру и создавать условия для жизни семей.

Архитекторы и исследователи считают, что Свияжск должен развиваться не только как туристический объект, но и как полноценный исторический город, в котором людям будет комфортно жить круглый год.