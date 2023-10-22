В Свияжске обнажились останки древнего частокола из-за рекордно низкой воды в Волге

Фото: музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

В этом году из-за падения уровня воды в Волге на острове-граде Свияжск обнажились останки древнего частокола, ограждавшего посад города. Это ценнейший объект археологии городской культуры, который был выявлен на набережной в районе реки Щуки.

Как рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева, в 1957 году в результате образования Куйбышевского водохранилища Свияжск стал островом, посадская часть оказалась затоплена, а фортификации скрылись под водой. И вот спустя столько лет можно видеть отголоски прошлых веков — остатки оборонительного сооружения.

Предполагается, что частокол соорудили в XVIII веке. Его высота составляла 2,5–3 метра. Бревна были близко расположены друг к другу и врыты в землю.

В ближайшее время сотрудники музея-заповедника совместно с Институтом археологии АН РТ приступят к исследованию объекта: пока вырабатываются планы, идет обсуждение судьбы объекта. Это будет довольно длительная исследовательская программа.

«Из-за рекордно низкого уровня воды в Волге сегодня мы видим 30 метров посадского укрепления — это уникальный для нашего региона объект, единственное [такое] фортификационное сооружение. Ранее также высказывались предположения, что обнаруженные деревянные объекты могут быть частью какого-то деревянного судна — на Волге до сих пор находят деревянные суда», — пояснил директор музея-заповедника Артем Силкин.

Он также напомнил, что проведение несанкционированных археологических работ на острове строжайше запрещено, так как это археологический памятник федерального значения.

«Здесь нельзя проводить раскопки, использовать средства специального обнаружения или даже просто поднимать с земли любые предметы. За этим строго следит наша служба безопасности и сотрудники полиции», — отметил Силкин.