В Свияжске к 200-летию адмирала Лихачева восстановят утраченный памятник

В 2026 году исполняется 200 лет со дня рождения вице-адмирала Ивана Федоровича Лихачева – уроженца Казани. К юбилейной дате Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» готовит памятные мероприятия и восстановление утраченного надгробия.

Особое место в биографии Лихачева занимает остров-град Свияжск. По завещанию он был похоронен в мужском Успенском монастыре, рядом с матерью. Надгробие адмирала было утрачено в 1929 году, однако до наших дней сохранились его фотографии и обнаружены отдельные фрагменты, что позволит воссоздать памятник.

В рамках подготовки к юбилею музей-заповедник обратился к коллекционерам с просьбой помочь в поиске архивных материалов. Речь идет о фотографиях, связанных с жизнью адмирала, его пребыванием в Казани, а также с церемонией похорон и другими историческими эпизодами.

Как отмечают организаторы, все переданные материалы будут атрибутированы, а их владельцам выразят благодарность в публикациях и музейных экспозициях. Вклад частных коллекций позволит дополнить историческую картину и сохранить память о выдающемся уроженце края.

Контакты: Главный хранитель фондов Кирилл Олегович Зуев. Телефон: +7 996 121-87-93. Электронная почта: glavhran@ostrovgrad.ru.