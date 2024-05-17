В Свияжске ищут татарстанца, который помог гостю из Пакистана решить финансовую проблему

Гость из далекого Пакистана, который прибыл для выступления на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum-2024», попал в сложную ситуацию из-за своей забывчивости. Сафраз Наваз не смог воспользоваться ни одной платежной картой, поскольку западные платежные системы ограничили доступ к ним в России. Кстати, гостей неоднократно предупреждали об этом ограничении.

Когда Сафраз уже потерял надежду, к нему обратился незнакомый мужчина и, узнав о проблеме, отдал ему 2,5 тыс. рублей. Несмотря на попытки гостя отказаться, татарстанец настоял на своем. Благодетелем оказался Айрат Башаров.

«Уходя, чувствуя облегчение и удивление, я понял, что никогда не забуду доброту Айрата и его семьи. И я пообещал себе заплатить вперед, как они сделали для меня!» — поделился эмоциями Наваз.

Эту историю рассказал на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена). Он также сделал снимок татарстанца, который помог ему, и поделился фотографиями его семьи.

Сафраз Наваз, управляющий объектом Всемирного наследия «Некрополь Макли», прилетел в Казань по приглашению директора музея-заповедника «Свияжск» Артема Силкина. Как рассказали в музее-заповеднике «Татар-информу», сейчас руководство острова-града разыскивает Айрата Башарова — в благодарность за добрый и человечный поступок в музее хотят организовать уикенд для семьи Айрата в Свияжске.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.