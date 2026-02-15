В Свияжске 22 февраля пройдет празднование Масленицы с конкурсами и огненным шоу

В последний день Масленой недели, который в 2026 году выпадает на 22 февраля, в музее-заповеднике Свияжск развернутся традиционные народные гулянья. Об этом сообщает «РТ Онлайн».

Праздник, ежегодно собирающий гостей из Татарстана и соседних регионов, в этом году предложит насыщенную программу. На нескольких площадках будут работать тематические зоны, пройдут мастер-классы, дегустации, творческие выступления и шуточные состязания.

Одним из ярких событий станет конкурс масленичных частушек — открытая сцена для всех желающих, где главными критериями станут юмор, оригинальность и исполнительское мастерство. Также запланирована битва костюмов и масок, проходящая в формате беспроигрышной лотереи. Атмосферу праздника поддержат фольклорные коллективы, а приглашенные ряженые из Москвы и Нижнего Новгорода представят интерактивный спектакль «Как ворона и скоморох музыку спасали».

Для любителей активного отдыха организуют молодецкие забавы и силовые конкурсы. Гильдия поваров Татарстана подготовила дегустации оригинальных вариаций масленичных блюд — от блинов с необычными начинками до сладких десертных рулетов.

Особое внимание уделено музейным пространствам. В Музее истории Свияжска пройдет акция по отправке открыток из лимитированной коллекции, в выставочном корпусе состоится кураторская экскурсия по новой экспозиции. В переплетной мастерской Ольгинского детского приюта можно освоить традиционные техники и создать «книжку-сборник» с масленичными рецептами. В выставочном зале «Старая водонапорная башня» гостей ждут экскурсии и химические опыты.

Для посетителей также будет работать фотосалон с музыкальным сопровождением на старинных инструментах. Завершится праздник огненным шоу и традиционным сжиганием чучела, символизирующим проводы зимы и встречу весны.