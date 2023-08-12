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В Свияге в Татарстане утонул мужчина, пытавшийся переплыть с одного берега на другой
Сегодня утром на реке Свияга в Зеленодольском районе утонул 35-летний мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
По словам очевидцев, он переплыл реку до противоположного берега и поплыл обратно. В какой-то момент мужчина скрылся под водой и не появился на поверхности.
Водолазы ЗПСО №2 обнаружили его тело на глубине 12 метров в 150 метрах от берега. Его извлекли из воды и передали правоохранителям.
Отмечается, что это место для купания не оборудовано, о чем свидетельствует соответствующий запрещающий знак.
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