В Свердловской области трое детей провалились под лед, один погиб

Трое детей провалились под лед в акватории Режевского городского пруда в Свердловской области, один из них погиб, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По информации ведомства, четверо несовершеннолетних детей находились на льду без должного контроля взрослых.

«В результате трое несовершеннолетних провалились под лед, из них 8-летняя девочка выбралась из воды самостоятельно, девочку 7 лет спас находившийся совместно с ними 9-летний мальчик. Одного ребенка спасти не удалось», – указано в сообщении.

Как передает РИА Новости, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».