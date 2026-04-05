news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 5 апреля 2026 10:33

В Свердловской области трое детей провалились под лед, один погиб

Читайте нас в
Телеграм

Трое детей провалились под лед в акватории Режевского городского пруда в Свердловской области, один из них погиб, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По информации ведомства, четверо несовершеннолетних детей находились на льду без должного контроля взрослых.

«В результате трое несовершеннолетних провалились под лед, из них 8-летняя девочка выбралась из воды самостоятельно, девочку 7 лет спас находившийся совместно с ними 9-летний мальчик. Одного ребенка спасти не удалось», – указано в сообщении.

Как передает РИА Новости, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

#Свердловская область #провалились под лед
news_right_1
news_right_2
news_bot
Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

