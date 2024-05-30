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В Свердловской области студент погиб на производственной практике
В городе Реж Свердловской области студент погиб на производственной практике, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«Организована проверка в связи с гибелью студента Режевского многопрофильного техникума, проходившего производственную практику в подрядной организации, занимающейся строительством коммуникаций водоснабжения, газоснабжения», – следует из сообщения.
Как сообщают в ведомстве, сегодня сотрудниками подрядной организации проводились работы по прокладке труб газопровода. При проведении работ 17-летний студент техникума упал в траншею и его придавило камнем, он погиб на месте.
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