В Свердловской области студент погиб на производственной практике

В городе Реж Свердловской области студент погиб на производственной практике, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Организована проверка в связи с гибелью студента Режевского многопрофильного техникума, проходившего производственную практику в подрядной организации, занимающейся строительством коммуникаций водоснабжения, газоснабжения», – следует из сообщения.

Как сообщают в ведомстве, сегодня сотрудниками подрядной организации проводились работы по прокладке труб газопровода. При проведении работ 17-летний студент техникума упал в траншею и его придавило камнем, он погиб на месте.