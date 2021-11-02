В Свердловской области пригрозили локдауном из-за нарушений антиковидных мер в ТЦ

Если торговые центры и заведения общепита Свердловской области продолжат нарушать режим QR-кодов, через несколько дней в регионе введут локдаун. Об этом предупредил заместитель губернатора области Павел Креков, передает РИА Новости.

По словам Крекова, некоторые небольшие торговые центры и ряд ресторанов и кафе не в полной мере соблюдают введенные в регионе антиковидные меры.

«Поэтому я хочу предложить и обратиться ко всем нашим предпринимателям — и крупным, и не таким крупным — с настоятельным призывом тщательно выполнять всё то, что предписано по QR-кодированию. Повторюсь, если я не буду услышан, если те положения, которые прописаны в указе, выполняться не будут, то через несколько дней, по сути дела, мы будем вынуждены ввести локдаун», — заявил он.

Свердловские власти также решили запретить несовершеннолетним входить во все ТЦ без сопровождения родителей. Те в свою очередь должны иметь специальный код для подтверждения вакцинации.

«Мы прекращаем допуск в торговые центры всех несовершеннолетних, если они идут без сопровождения родителей. <...> Без сопровождения взрослых, которые должны иметь QR-код, <...> вход в торговые, развлекательные центры будет буквально в ближайшие дни прекращен», — сказал Креков.

На сегодняшний день в регионе действует система QR-кодов и запрещена работа с 23.00 до 7.00 всех развлекательных учреждений и заведений общественного питания.

Дополнительные ограничения были введены из-за роста числа заразившихся коронавирусом. За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 718 случаев заражения. Общее количество заболевших за все время эпидемии — 158 812, а число летальных исходов — 7532.

Ранее местный Роспотребнадзор предложил до 7 ноября закрыть кафе, рестораны, большинство магазинов, салоны красоты, фитнес-клубы, театры и другие учреждения, о чем сообщало ИА «Татар-информ».