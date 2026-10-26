В Свердловской области пожар начался после схода грузового поезда с рельсов
В Свердловской области сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда, 7 цистерн загорелись. Об этом пишет ТАСС.
Вагоны сошли с рельсов ночью на перегоне Макарцево – Седельниково. После того, как начался пожар, восстановительный поезд расцепил и начал буксировку 54 не загоревшихся вагонов. Для тушения возгорания привлекли более 100 человек, а также 31 единицу техники.
Пострадавших нет. Движение на участке приостановлено. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.