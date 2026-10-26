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Происшествия 26 октября 2026 08:17

В Свердловской области пожар начался после схода грузового поезда с рельсов

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В Свердловской области сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда, 7 цистерн загорелись. Об этом пишет ТАСС.

Вагоны сошли с рельсов ночью на перегоне Макарцево – Седельниково. После того, как начался пожар, восстановительный поезд расцепил и начал буксировку 54 не загоревшихся вагонов. Для тушения возгорания привлекли более 100 человек, а также 31 единицу техники.

Пострадавших нет. Движение на участке приостановлено. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

#поезд сошел с рельсов
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