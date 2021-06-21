В Свердловской области отменили выпускные и Сабантуй из-за роста заболеваемости Covid-19

Из-за роста числа заболевших Covid-19 в Свердловской области отменили выпускные в школах и общегородской выпускной. Также «до лучших времен» было решено перенести проведение областного Сабантуя. Об этом на своей странице в Instagram заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

По его данным, за последние сутки в области выявлено 174 случая коронавируса, в то время как в начале мая ежедневно регистрировали менее 100 зараженных.

«Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились», — считает Куйвашев.

Губернатор просит население отнестись к принятым мерам с пониманием, а глав муниципалитетов призвал строго проследить за их выполнением.

«Сегодня мы с коллегами также решили свернуть работу фан-зоны ЕВРО-2020 на „Екатеринбург Арене“. Решение об отмене Ural Music Night завтра утвердим на заседании оперативного штаба», — добавил он.

Куйвашев подчеркнул, что рост заболеваемости связан с тем, что люди перестали носить маски в магазинах и общественном транспорте, стали меньше заботиться о безопасности окружающих.