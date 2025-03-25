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Общество 25 марта 2025 21:13

В Свердловской области молодые мамы могут получить до 550 тыс. рублей

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В Свердловской области одобрили законопроект, по которому женщине, родившей первого ребенка до 23 лет, выплатят 50 тыс. рублей. Также мама малыша сможет получить выплату не более 500 тыс. рублей. Эти деньги можно внести в счет уплаты процентов по кредиту или ипотеке на приобретение жилья, пишет «Коммерстантъ».

Чтобы получить выплаты в 50 тыс. рублей, маме нужно иметь российское гражданство, а ребенок должен быть рожден после 1 января 2025 года и зарегистрирован в ЗАГСе Свердловской области. За выплатой надо обратиться не позже полугода после рождения ребенка.

Для получения выплаты до 500 тыс. рублей на уплату процентов по кредиту или ипотеке надо, чтобы жилье находилось на территории Свердловской области, а женщине на момент получения кредита - меньше 30 лет.

Если в семье и муж, и жена учатся на очной форме в вузе, то им компенсируют затраты на съем жилья, но не больше 15 тыс. руб. в месяц.

Всю перечисленную помощь выдадут родителям в виде электронного сертификата. Чтобы его получить, нужно подать в управление соцполитики по месту жительства заявление (лично, по почте, через МФЦ или на Госуслугах) и указать номер банковской карты – Единой социальной карты.

#молодые семьи #рождаемость #господдержка #Свердловская область
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