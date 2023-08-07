В Свердловской области молния убила прятавшуюся под деревом женщину

В Свердловской области женщина погибла от удара молнии, сообщает ТАСС.

По данным агентства, 30-летняя жительница Москвы находилась со своей сестрой в лесопосадке вблизи ЗАТО «Лесной».

В какой-то момент начался сильный ливень с грозой, женщины спрятались под деревом.

От удара молнии сестра погибшей потеряла сознание, но осталась жива, ей даже не потребовалась медицинская помощь.

По данному факту СК проводит проверку. Осуществлен осмотр места происшествия.