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В Свердловской области более 400 человек ищут заблудившихся в лесу детей
Уже вторые сутки в Свердловской области продолжается широкомасштабная операция по поиску 13-летнего мальчика и его 11-летней сестры, заблудившихся в лесу. К поисковым мероприятиям привлечены свыше 400 человек, включая сотрудников полиции, волонтеров, спасателей и местных жителей, сообщает РИА Новости.
По словам руководителя поискового отряда «Прорыв» Наталии Лис, на данный момент зацепок о местонахождении детей не обнаружено, несмотря на обследование около 150 кв.км лесного массива с применением кинологов и техники. Работа ведется круглосуточно.
Дети вместе с 67-летним дедушкой и двумя собаками отправились на рыбалку к реке Липка в Слободо-Туринском районе во вторник вечером. По пути обратно они заблудились и разделились. Дедушка смог выбраться к деревне, но внуки с собаками пропали. Их активные поиски начались в среду.
Осложняет ситуацию то, что у детей нет с собой мобильных телефонов, а дедушка из-за перенесенного инсульта путается в показаниях. Сообщения о том, что детей якобы видели на трассе, не подтвердились.
По факту исчезновения несовершеннолетних Следственный комитет возбудил уголовное дело. Поисковая операция продолжается под контролем компетентных органов.
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