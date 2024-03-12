В Швейцарии заведено первое уголовное дело из-за обхода санкций против России

В Швейцарии возбуждено первое уголовное дело за предполагаемый обход антироссийских санкций. Об этом заявляет Financial Times.

«Генеральный прокурор Швейцарии начал уголовное расследование предполагаемого нарушения санкций, введенных в отношении России, неназванной компанией, — отмечается в сообщении. — Это стало первым свидетельством готовности страны преследовать группы лиц за ведение бизнеса с Москвой».

Согласно расследованию, нарушение правил произошло через зарубежные дочерние компании. При этом госсекретариат экономики страны обвинил в подобных действиях две компании, но в возбуждении второго дела было отказано, так как оно «не представляло особой значимости».

В общей же сложности ведомство начало 49 административных дел в связи с возможными нарушениями рестрикций в отношении России.