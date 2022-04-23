В Швейцарии запустили Большой адронный коллайдер после трех лет простоя

Ученые ЦЕРНа объявили о запуске Большого адронного коллайдера. Три года установка не работала из-за ремонта и модернизации.

В пятницу, 22 апреля, по кольцу коллайдера запустили первые пучки протонов, сообщается на сайте ЦЕРНа.

На сегодня ускоритель частиц начал третий сеанс работы. Второй сеанс был закончен в декабре 2018 года.

Модернизацию Большого адронного коллайдера предполагалось закончить в 2021 году. Однако пандемия коронавируса расстроила планы и ученые сдвинули запуск установки.

Большой адронный коллайдер (БАК) — ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов и изучения продуктов их соударений. Коллайдер построен в ЦЕРНе, находящемся около Женевы, на границе Швейцарии и Франции.