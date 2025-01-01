В Швейцарии с 1 января 2025-го запретили носить паранджу и никаб в ряде мест

В Швейцарии с 1 января 2025-го запрещено носить паранджу и никаб в общественных местах. Закон предусматривает штрафы за нарушение данного требования от 100 до 1 тыс. швейцарских франков (от 110,2 – 1 102 долларов), пишет ТАСС.

Ранее поддержали данную инициативу 51% населения Швейцарии. Голосование прошло в марте 2021-го.

Запрет относится не только к никабу и парандже, но и балаклав, которые носят фанаты футбола. Такой элемент одежды запретили носить в магазинах, ресторанах, государственных учреждениях и общественном транспорте. Однако одежду, которая закрывает лицо, по-прежнему можно будет надевать в местах отправления культа, на карнавалах или в целях защиты от холода.

Как отметили швейцарский лидер Карин Келлер-Зуттер, запрет коснется лишь 400 тыс. мусульман, «незначительной части проживающих в Швейцарии». Причем, по словам политика, из этого числа никаб носят только 20-30 женщин.