В Швейцарии подсчитали, сколько зарубежных компаний ушло из России с начала СВО

После начала спецоперации на Украине российский рынок покинуло менее 9% компаний из стран Евросоюза и Группы семи (G7). Об этом со ссылкой на ученых из университета Санкт-Галлена сообщает ТАСС.

По данным экономистов, до событий на Украине в РФ действовали 2405 дочерних компаний 1404 фиррм из государств ЕС и «семерки». Основной отток произошел до ноября 2022 года, далее «уровень отказа едва ли изменился в течение четвертого квартала 2022 года».

Профессор Симон Эвеннет вместе с профессором Международного института управленческого развития из Лозанны Никколо Пизани добавили, что их исследование доказывает «весьма ограниченный» уход компаний из России, оспаривая сложившуюся в обществе точку зрения о «широком исходе западных фирм».

«По сути, многие компании, имеющие штаб-квартиры в этих странах, сопротивлялись давлению со стороны правительств, СМИ и неправительственных организаций, добивавшихся, чтобы они покинули Россию», — отмечают ученые.

Таким образом, исследование «ставит под вопрос желание западных фирм уходить из экономик, которые их правительства считают геополитическими соперниками», ведь большая часть компаний из ЕС и стран «семерки» по-прежнему продолжает работать в России.

Для сравнения, они привели процентный состав ушедших компаний: менее 18% американских фирм, 15% японских и менее 8,3% из стран ЕС.

Напомним, что Россия развернула специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года. О ее начале тогда в видеообращении к россиянам объявил Президент РФ Владимир Путин.