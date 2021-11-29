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Спорт
29 ноября 2021  15:46

В Швейцарии отменена Зимняя Универсиада-2021

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Из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон» в Швейцарии отменена Зимняя Универсиада-2021. Она должна была состояться в Люцерне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Международной федерации университетского спорта (FISU).

«Решение связано с введением властями Швейцарии обязательного 10-дневного карантина для приезжающих из африканских стран, в результате было установлено, что Универсиада в Люцерне не сможет состояться», — отметил собеседник агентства.

#швейцария #Универсиада #Коронавирус
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