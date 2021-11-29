Из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон» в Швейцарии отменена Зимняя Универсиада-2021. Она должна была состояться в Люцерне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Международной федерации университетского спорта (FISU).

«Решение связано с введением властями Швейцарии обязательного 10-дневного карантина для приезжающих из африканских стран, в результате было установлено, что Универсиада в Люцерне не сможет состояться», — отметил собеседник агентства.