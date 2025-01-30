В Швеции убили организатора акций с сожжением Корана

Накануне вечером в городе Сёдертелье, расположенном к югу от Стокгольма, был обнаружен 38-летний мужчина с огнестрельными ранениями. Как сообщает телеканал SVT, речь идет о Сальване Момике, который известен как организатор акций по сожжению Корана. Мужчина скончался от полученных ран.

Полиция пока не дала комментариев по поводу инцидента и личности убитого. Согласно информации SVT, в расследовании принимает участие служба безопасности, и несколько человек уже задержаны. Место происшествия оцеплено, проводится осмотр территории вокруг жилого дома.

Стокгольмский окружной суд должен был объявить приговор по делу о «разжигании ненависти по национальному признаку», но слушание отложили в связи с подтверждением смерти одного из обвиняемых.

Сальван Момика, приехавший из Ирака в Швецию в 2018 году, в 2021 году получил трехлетний вид на жительство. Ему инкриминировались четыре эпизода с сожжением Корана в четырех местах Стокгольма летом 2023 года.