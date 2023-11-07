В Швеции РПЦ освятила Казанский храм

Фото: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата

В минувшую субботу, в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Волоколамский Антоний освятил Казанский храм РПЦ в Вестеросе в Швеции, сообщается на сайте Русской православной церкви.

Отмечается, что храм возведен из деревянного сруба в традициях русской церковной архитектуры. Проект был осуществлен при финансовой помощи Фонда поддержки христианской культуры и наследия, а также на пожертвования благотворителей и прихожан.

В РПЦ сообщили, что по окончании Литургии владыка Антоний произнес проповедь и тепло поздравил приходскую общину с состоявшимся освящением храма. Он особо отметил личное попечение Предстоятеля Русской Православной Церкви об успешном осуществлении проекта возведения Казанской церкви.

«В ответном слове священник Павел Макаренко поблагодарил митрополита Антония за совершение чина освящения Казанской церкви и отеческое попечение о приходе в Вестеросе», – дополнили в РПЦ.