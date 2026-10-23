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На главную ТИ-Спорт 23 октября 2026 16:03

В Швеции не опасаются лишения права на проведение ЧМ из-за недопуска россиян

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В Швеции не опасаются лишения права на проведение ЧМ из-за недопуска россиян
Фото: linkedin.com

Генеральный секретарь Лыжной ассоциации Швеции Пернилла Бонде заявила, что не испытывает опасений по поводу возможного лишения страны права на проведение чемпионата мира – 2027 в Фалуне, который запланирован с 24 февраля по 7 марта. Ранее шведская сторона определила позицию, согласно которой не желает допускать российских лыжников к участию в соревнованиях.

«Этот вопрос мы пока не обсуждали. Однако мы постоянно находимся в контакте с FIS. Независимо от проблемы, Швеция всегда дружелюбно, но чётко выражает свою позицию, и я чувствую, что в FIS это уважают», — приводит слова Бонде SVT.

Ранее директор Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по коммуникациям Бруно Сасси прокомментировал позицию Швеции относительно российских спортсменов. По его словам, законы стран стоят выше правил FIS, но это не означает, что организация готова принять все ограничения организатора чемпионата мира.

#лыжные гонки #Савелий Коростелев
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