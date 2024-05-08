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В Швеции 11 солдат пострадали на учениях НАТО во время прыжков с парашютами
Более десятка солдат получили травмы во время учений НАТО в Швеции из-за прыжков с парашютами, сообщает газета Aftonbladet.
«Одиннадцать человек получили ранения при прыжках с парашютом во время учений НАТО Swift Response, проходивших во вторник в Скиллингариде, провинция Смоланд», — пишет издание.
Согласно Aftonbladet, пострадавшими оказались военные из США, Венгрии и Италии. У солдат диагностированы переломы и раны, однако травм, угрожающих жизни, нет. Девять человек были эвакуированы вертолетом, двое доставлены в больницу.
В марте во время учений НАТО в Польше погибли два солдата из-за наезда бронемашины. Центр кризисного управления Силезского воеводства также сообщил о двух погибших при взрыве на военном полигоне в населенном пункте Солярня. Главнокомандующий Вооруженных сил Польши генерал Марек Соколовский уточнил, что еще один солдат погиб в марте во время учений в Высоких Татрах.
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