В Швеции 11 солдат пострадали на учениях НАТО во время прыжков с парашютами

Более десятка солдат получили травмы во время учений НАТО в Швеции из-за прыжков с парашютами, сообщает газета Aftonbladet.

«Одиннадцать человек получили ранения при прыжках с парашютом во время учений НАТО Swift Response, проходивших во вторник в Скиллингариде, провинция Смоланд», — пишет издание.

Согласно Aftonbladet, пострадавшими оказались военные из США, Венгрии и Италии. У солдат диагностированы переломы и раны, однако травм, угрожающих жизни, нет. Девять человек были эвакуированы вертолетом, двое доставлены в больницу.

В марте во время учений НАТО в Польше погибли два солдата из-за наезда бронемашины. Центр кризисного управления Силезского воеводства также сообщил о двух погибших при взрыве на военном полигоне в населенном пункте Солярня. Главнокомандующий Вооруженных сил Польши генерал Марек Соколовский уточнил, что еще один солдат погиб в марте во время учений в Высоких Татрах.