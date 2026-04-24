Общество 24 апреля 2026 22:22

В Сухуме проверили участок набережной, который реконструируется при участии Татарстана

Фото: пресс-служба Президента Абхазии

Президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба и глава администрации Сухума Тимур Агрба провели выездную инспекцию на участке набережной, который реконструируется при участии Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Президента Абхазии.

Во время осмотра участники поездки оценили ход работ. На набережной сейчас идут активные строительные процессы, а для соблюдения графика подрядные организации задействуют сразу по две рабочие бригады.

Тимур Агрба также сообщил о ходе реконструкции участка рядом с памятником Неизвестному солдату. Он отметил, что восстановление самого мемориала и прилегающей территории ведется за счет средств Международного аэропорта «Сухум» имени Владислава Ардзинба.

Завершить все работы планируется к 9 мая. К этому сроку территорию приведут в порядок, чтобы в День Победы жители и гости города смогли прийти к памятным местам, возложить венки и почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Работы на объекте координирует рабочая комиссия, которую возглавляет вице-президент Беслан Бигвава. Он контролирует ход реконструкции. Ранее аналогичная инспекция проводилась на исторической части набережной, где сейчас ведутся археологические раскопки.

#Абхазия
