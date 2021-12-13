В суши-баре и медицинской клинике Челнов обнаружены нарушители вакцинации

В Набережных Челнах продолжаются проверки соблюдения антиковидных мер на предприятиях и в общественных местах. На 12 объектах выявлены нарушения правил профилактики Covid-19. Об этом на аппаратном совещании сообщил главный санитарный врач Автограда Ильгизар Бариев.

«За прошедшую неделю нами проверено 20 объектов, проверено 20 предприятий, в 12 из них выявлены нарушения, в том числе в трех — Агроторг — „Пятерочка“ на улице Дружбы народов,19, ИП Садыков суши-бар „Банзай“ и клинике „Здоровая семья“ — выявлены нарушения постановления об обязательной вакцинации сотрудников. Руководители будут привлечены к административной ответственности», — отметил спикер.

За время пандемии в Набережных Челнах зарегистрированы 5 465 случаев Covid-19, под медицинским наблюдением находятся 236 человек, еще 10 899 сняты в связи с истечением срока и выздоровлением. Ситуация остается напряженной, отметил санитарный врач.