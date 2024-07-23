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Происшествия 23 июля 2024 10:31

В Сургуте задержали татарстанца, 30 лет назад застрелившего мужчину во время ссоры

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Правоохранительные органы Республики Татарстан сообщили о раскрытии тяжкого преступления, совершенного более 30 лет назад.

Инцидент произошел 23 апреля 1993 года в Казани, когда в результате конфликта между двумя мужчинами один из них применил самодельное гладкоствольное оружие против другого. После совершения преступления 18-летний подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Благодаря усилиям сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Республике Татарстан удалось установить местонахождение предполагаемого преступника. 10 июля 2024 года он был задержан в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По информации пресс-службы МВД по РТ, задержанный признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

#Убийство
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