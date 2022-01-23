В Сургуте школьников перевели на дистанционное обучение

Образовательные организации Сургута с понедельника переведены на дистант. Об этом сообщает ТАСС.

«[Ученики] 1-11-х классов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования будут учиться с применением дистанционных образовательных технологий», — рассказали в администрации города.

Решение было принято из-за увеличения заболеваемости ОРВИ среди подростков 15-17 лет в четыре раза, а среди детей 7-14 лет — в три раза. При этом дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

До этого решение о переводе школьников на дистант сообщили власти Югорска и Советского.

Ранее сообщалось, что власти Ханты-Мансийского автономного округа продлили коронавирусные ограничения до 28 февраля.