В Сургуте родился ребенок-богатырь

фото: t.me/Lbelotserkovtseva

В Сургуте женщина родила ребенка-богатыря естественным путем. Малыш весил 5,6 кг, а рост новорожденного составил 62 см, сообщила президент Сургутского центра охраны материнства и детства (ХМАО) Лариса Болоцерковцева в своем телеграм-канале.

По ее словам, роды принимали два врача и две акушерки. Мальчик родился полностью здоровым и стал третьим ребенком в семье.

Как подчеркнул врач-акушер-гинеколог Артур Аглиуллин, при родах крупного малыша мама рискует получить травмы родовых путей, а также есть риск кесарева, послеродового кровотечения. При этом новорожденный также может получить травмы, в том числе дыхательные нарушении. Однако в случае с этим ребенком-богатырем естественные роды прошли без осложнений и разрывов.

«Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо и через несколько дней отправятся домой», - отметила Болоцерковцева в посте.