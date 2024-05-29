В Сургуте определили татарскую красавицу Югры

Фото: администрация Сургута

В Сургуте прошел конкурс красоты «Татар Кызы ХМАО-Югры 2024». За звание главной татарской красавицы сразились девять девушек из разных районов, сообщает новостной портал ugra-news.ru.

Конкурсантки провели самопрезентацию на родном языке, угостили присутствующих национальными блюдами собственного приготовления, приняли участие в дефиле и представили творческие номера.

Обладательницей титула и короны победительницы стала жительница Сургута Арина Минхаерова. Далее девушка отправится представлять регион на международном этапе конкурса, который состоится в Пензе. Если ей удастся одержать победу во второй раз, то следующий международный этап конкурса примет Сургут.

«Каждая участница получила призы и калфак — традиционный татарский головной убор. Дипломы первой, второй и третьей степени вручили участницам Чулпан Шарифьяновой, Рамиле Валиевой и Олесе Гирфановой», — сообщили порталу в городской администрации.