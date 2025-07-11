В российском регионе 53-летняя женщина родила первенца после 30 лет ожидания

В Сургуте в окружном клиническом центре охраны материнства и детства в июне 53-летняя женщина родила первого ребёнка. По информации медицинского учреждения, она ждала этого события 30 лет, сообщает «URGA-NEWS.ru».

Путь к материнству был непростым: пациентка прошла процедуру ЭКО, в первом триместре лечилась в отделении патологии беременности №2 из-за угрозы выкидыша. Всё время вынашивания женщина находилась под наблюдением врача акушера-гинеколога Ирины Лепихиной. Во время беременности у неё были диагностированы гестационный сахарный диабет и гипертония. Роды прошли на 37-й неделе с помощью кесарева сечения. На свет появился здоровый мальчик весом 3000 граммов, ростом 50 см, с оценкой 8–9 баллов по шкале Апгар.

Как сообщила президент центра Лариса Белоцерковцева, в 2024 году в учреждении родили 15 женщин старше 45 лет, а за шесть месяцев 2025 года — уже 9. По её словам, при грамотной подготовке и соблюдении рекомендаций беременность в зрелом возрасте возможна, несмотря на связанные с ней риски.