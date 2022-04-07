В суперфинале «Созвездия-Йолдызлык» примут участие 5,5 тыс. детей со всего Татарстана

В суперфинал XXII Ежегодного открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» прошли 5,5 тыс. детей со всего Татарстана. С 9 по 13 апреля финалисты поучаствуют в творческой схватке за право выхода на гала-концерт проекта в стенах КСК КФУ «УНИКС» и Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык».

«Пожалуй, самая большая трагедия, когда Всевышний дарит человеку талант, а его творение этим не пользуется. Так вот — Татарстан создал структуру, которая оправдывает Его надежды в лице фестивального движения „Созвездие-Йолдызлык”. Наши дети — генофонд нашей цивилизации, за которым будущее», — уверен генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов.

Он подчеркнул, что главы районов республики увеличили объем финансирования фестивального движения, так как руководители муниципалитетов видят в нем огромный потенциал для формирования будущего «фонда» творческой интеллигенции региона.

Финалисты прошли жесточайший отбор в десяти зональных этапах проекта. За время отборочных туров дети не только демонстрировали свои таланты, но и продолжали обучаться: в рамках проекта уже состоявшимися артистами проводились мастер-классы для всех желающих. Также члены жюри прошли круглые столы для педагогов. В контексте фестивального движения такие встречи уже стали традиционными.

Ребятам предстоит побороться за шанс выйти на гала-концерты, которые состоятся в КСК КФУ «УНИКС» (14 апреля) и КРК «Пирамида» (22 апреля). На сценах будут объявлены имена победителей, а также имя обладателя специального приза Государственного ансамбля песни и танца РТ, учрежденного только в этом году.

Фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова.