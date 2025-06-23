В Судже при задержании мародеров погиб начальник военной полиции

В Суджанском районе Курской области погиб начальник военной полиции Алексей Жаров при попытке задержать мародеров. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Хинштейн уточнил, что погибший, известный под позывным Жара, ранее служил в Кореневском, а затем в Глушковском и Суджанском районах, оказывая поддержку оставшимся в приграничной зоне жителям.

«Считаю, что военнослужащий посмертно достоин представления к награде», – заявил Хинштейн. Он также заверил, что семья и близкие погибшего получат всю необходимую поддержку.

Подозреваемые в совершении убийства задержаны.