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Ру Тат
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25 октября 2021  07:18

В Судане военные арестовали четырех министров и перекрыли все въезды в столицу

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В Судане были арестованы четыре министра и несколько чиновников высокого ранга из штата Хартум. Также военные перекрыли все въезды в столицу и мосты, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

В числе задержанных — министры связи, информации, финансов, промышленности, а также губернатор Хартума и один гражданский представитель Суверенного совета. По информации СМИ, аресты продолжаются.

Так, под домашний арест был помещен и Премьер Судана Абдалла Хамдук, его дом был окружен военными.

В настоящее время в Хартуме отсутствуют мобильная, стационарная телефонная связь и интернет.

По данным СМИ, в ближайшее время ожидается заявление главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

#Судан #аресты
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