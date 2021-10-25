В Судане военные арестовали четырех министров и перекрыли все въезды в столицу

В Судане были арестованы четыре министра и несколько чиновников высокого ранга из штата Хартум. Также военные перекрыли все въезды в столицу и мосты, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

В числе задержанных — министры связи, информации, финансов, промышленности, а также губернатор Хартума и один гражданский представитель Суверенного совета. По информации СМИ, аресты продолжаются.

Так, под домашний арест был помещен и Премьер Судана Абдалла Хамдук, его дом был окружен военными.

В настоящее время в Хартуме отсутствуют мобильная, стационарная телефонная связь и интернет.

По данным СМИ, в ближайшее время ожидается заявление главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана.