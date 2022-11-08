В суд в Татарстане ушло дело экс-сотрудника МЧС о махинациях с ремонтом пожарных машин

В Татарстане в суд направлено дело о халатности в отношении 50-летнего бывшего начальника УМТО ГУ МЧС России по РТ, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в 2017-2020 годы обвиняемый отправлял на капремонт пожарные автомобили, которым на самом деле он не требовался. Контроль за исполнением госконтрактов не велся. Ущерб МЧС РТ составил более 65,6 млн рублей.

Своей вины мужчина не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

