Происшествия 5 февраля 2026 14:24

В суд в Казани ушло дело водителя погрузчика, в ДТП с которым погибла женщина-водитель

В Казани передали в суд уголовное дело в отношении 24-летнего водителя погрузчика. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в пресс‑службе прокуратуры Татарстана.

Смертельная авария произошла 22 октября 2025 года. Мужчина управлял погрузчиком LGCE и двигался по улице Воровского в сторону улицы Октябрьской. По версии следствия, подъезжая к регулируемому перекрестку улиц Воровского и проспекта Ибрагимова, он не снизил скорость и не остановился перед стоп‑линией. Несмотря на запрещающий сигнал светофора, водитель продолжил движение.

В этот момент через перекресток на зеленый сигнал светофора двигался автомобиль Nissan Juke. В результате столкновения 25‑летняя девушка за рулем легкового автомобиля получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

#дтп в казани #ДТП с погибшим #гаи #прокуратура рт
